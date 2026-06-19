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Arrêté
GC4410/02
Vapeur 40 g/min, effet pressing 130 g
Semelle Steamglide Plus
2 400 W
La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.
Puissance de 2 400 W pour un débit vapeur continu et élevé
Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.
Récompenses
Notation globale