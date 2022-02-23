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Arrêté
Débit de vapeur continu 55 g/min
Effet pressing 250 g
Semelle SteamGlide Elite
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide
Le débit de vapeur puissant et régulier envoie jusqu'à 50 % de vapeur en plus au travers du tissu pour éliminer les faux plis plus rapidement.
Récompenses
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
thalassa45
23/02/2022
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Πολύ καλό προιόν
Ολα υπέρ, μόνο που είναι κάπως βαρύ, αλλά χρειάζεται για να έχει στιβαρότητα
Avantages
Πολύ καλό
Contre
βάρος
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο
Oui, je recommande ce produit
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Lina1
16/01/2020
Ελλάδα
Τέλειο❢
Πολύ χρήσιμη και σύγχρονη συσκευή σιδερώματος με πολλές καινούργιες δυνατότητες.
Avantages
Ναι
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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