ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Repassage plus rapide et plus facile
  • Repassage plus rapide et plus facile

Arrêté

PerfectCare PureCentrale vapeur

GC7635/30

4
| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Repassage plus rapide et plus facile
Repassez vos vêtements sans régler la température grâce à la technologie révolutionnaire OptimalTEMP. Design très compact et léger, facilitant le rangement. Sans calcaire à 99 %. Les cartouches anticalcaires PureVap multiplient la durée vie de l'appareil par 5.
Voir tous les avantages

aucun réglage de la température nécessaire

Repassage plus rapide et plus facile

  • Pression de la pompe maxi. 5 bar

  • Effet pressing 240 g

  • Système de verrouillage

  • Réservoir fixe 1,5 l

Effet pressing jusqu'à 240 g

Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.

Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

En utilisant le mode ÉCO avec production réduite de vapeur, vous économiserez de l'énergie tout en obtenant un repassage impeccable. Pour un repassage plus rapide, sélectionnez le mode Turbo qui génère plus de vapeur.

Pression de la pompe maxi. 5 bar

Pression de la pompe maxi. 5 bar

Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

27/10/2020

Portugal

Portugal

excelente desempenho

designer bonito rápido e eficiente, não precisa regular a temperatura

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Pure GC7635/30 Steam generator iron

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Pure GC7635/30 Steam generator iron

30/09/2020

Portugal

Portugal

Melhor opção

Tenho o meu a mais de 5 anos e adoro! Mas tenho dificuldades de encontrar o cartucho para repor no Brasil.

Avantages

Praticidade

Contre

reposição do cartucho/filtro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Pure GC7635/30 Steam generator iron

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Pure GC7635/30 Steam generator iron

28/09/2017

Portugal

Portugal

excelente ferro

excelente produto ,não queima a roupa, adaptação de temperatura,porém demora um pouco para funcionar,e o filtro de agua tem que ser trocado muito rápido.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Pure GC7635/30 Steam generator iron

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Pure GC7635/30 Steam generator iron

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.