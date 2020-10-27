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Arrêté
Pression de la pompe maxi. 5 bar
Effet pressing 240 g
Système de verrouillage
Réservoir fixe 1,5 l
Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.
En utilisant le mode ÉCO avec production réduite de vapeur, vous économiserez de l'énergie tout en obtenant un repassage impeccable. Pour un repassage plus rapide, sélectionnez le mode Turbo qui génère plus de vapeur.
Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.
Récompenses
4.0
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
27/10/2020
Portugal
excelente desempenho
designer bonito rápido e eficiente, não precisa regular a temperatura
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Pure GC7635/30 Steam generator iron
Oui, je recommande ce produit
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30/09/2020
Portugal
Melhor opção
Tenho o meu a mais de 5 anos e adoro! Mas tenho dificuldades de encontrar o cartucho para repor no Brasil.
Avantages
Praticidade
Contre
reposição do cartucho/filtro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Pure GC7635/30 Steam generator iron
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Pure GC7635/30 Steam generator iron
Mari
28/09/2017
Portugal
excelente ferro
excelente produto ,não queima a roupa, adaptação de temperatura,porém demora um pouco para funcionar,e o filtro de agua tem que ser trocado muito rápido.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Pure GC7635/30 Steam generator iron
Oui, je recommande ce produit
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