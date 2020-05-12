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Arrêté
GC8650/80
Jusqu'à 6,2 bars de pression
Effet pressing 330 g
Système de verrouillage
Réservoir fixe 2,5 l
Repassez au milieu de votre famille ou en regardant la télévision sans être dérangé par le bruit de la vapeur. La technologie Silence permet une production de vapeur puissante et silencieuse. Votre centrale vapeur est équipée de filtres vapeur silencieux qui réduisent le bruit de la production de vapeur, ainsi que d'une plate-forme absorbant le son de la pompe située dans la base.
Vous pouvez désormais repasser vos jeans comme vos vêtements en soie sans régler la température. Aucun tissu repassable ne brûle. Technologie révolutionnaire avec 1) Processeur Smart Control qui contrôle la température de la semelle avec précision. Vous n'avez plus besoin de régler la température. 2) Chambre cyclonique puissante qui produit une vapeur puissante et constante, pour un repassage plus facile et rapide.
Une production durable de vapeur : la fonction exclusive Easy De-Calc de Philips est idéale pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Votre fer vous indique quand recourir à cette fonction au moyen d'un voyant et d'un signal sonore. Attendez impérativement que l'appareil soit froid, puis ouvrez le bouton Easy De-Calc et recueillez l'eau sale contenant des résidus de calcaire dans une tasse.
Récompenses
3.7
sur 6
3
Avis
12/05/2020
Portugal
Acheteur vérifié
Facil e leve
Um dos pontos que mais gostei foi do ferro ser bastante leve. Sendo menos cansativo. Rápido a ficar operacional. Boa capacidade do jacto de vapor. Adorei a funcionalidade de poder retirar o deposito para encher.
Avantages
Leve e rápido
Contre
modelo anterior tinha ficha de alimentação a condizer com a estrutura
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor
RosRui
23/08/2019
Portugal
Acheteur vérifié
Um Excelente ferro de jacto a vapor!
Excelente produto! Recomendo sem dúvida.Muito Prático e versátil de utilizar.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
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Rigas4nn
27/05/2020
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Καλό για 2 χρόνια
Πολύ ωραίο εργαλείο. Αλλά μόλις τελείωσε η εγγύηση έφυγε για επισκευή...
Avantages
Ελαφρύ ευχάριστο εργαλείο
Contre
Διάρκεια ζωής 2 έτη
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Dans la catégorie des centrales vapeur haute pression à autonomie illimitée