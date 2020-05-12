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  • Repassage ultra-rapide et silencieux
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Arrêté

PerfectCare Aqua SilenceCentrale vapeur

GC8650/80

3.7
| (3) Avis

1 récompense

Repassage ultra-rapide et silencieux
Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton... dans n'importe quel ordre et sans réglage. Le fer Philips PerfectCare garantit des résultats parfaits, très rapidement et sans risque d'endommager vos vêtements. Le repassage devient un jeu d'enfant.
Voir tous les avantages

aucun réglage de la température nécessaire

Repassage ultra-rapide et silencieux

  • Jusqu'à 6,2 bars de pression

  • Effet pressing 330 g

  • Système de verrouillage

  • Réservoir fixe 2,5 l

Technologie Silence : vapeur puissante mais niveau de bruit réduit

Technologie Silence : vapeur puissante mais niveau de bruit réduit

Repassez au milieu de votre famille ou en regardant la télévision sans être dérangé par le bruit de la vapeur. La technologie Silence permet une production de vapeur puissante et silencieuse. Votre centrale vapeur est équipée de filtres vapeur silencieux qui réduisent le bruit de la production de vapeur, ainsi que d'une plate-forme absorbant le son de la pompe située dans la base.

Passez du jean à la soie sans aucun réglage de température

Passez du jean à la soie sans aucun réglage de température

Vous pouvez désormais repasser vos jeans comme vos vêtements en soie sans régler la température. Aucun tissu repassable ne brûle. Technologie révolutionnaire avec 1) Processeur Smart Control qui contrôle la température de la semelle avec précision. Vous n'avez plus besoin de régler la température. 2) Chambre cyclonique puissante qui produit une vapeur puissante et constante, pour un repassage plus facile et rapide.

Détartrez efficacement et facilement votre appareil pour prolonger sa durée de vie

Détartrez efficacement et facilement votre appareil pour prolonger sa durée de vie

Une production durable de vapeur : la fonction exclusive Easy De-Calc de Philips est idéale pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Votre fer vous indique quand recourir à cette fonction au moyen d'un voyant et d'un signal sonore. Attendez impérativement que l'appareil soit froid, puis ouvrez le bouton Easy De-Calc et recueillez l'eau sale contenant des résidus de calcaire dans une tasse.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

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3.7

sur 6

3

Avis

3
1

12/05/2020

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Facil e leve

Um dos pontos que mais gostei foi do ferro ser bastante leve. Sendo menos cansativo. Rápido a ficar operacional. Boa capacidade do jacto de vapor. Adorei a funcionalidade de poder retirar o deposito para encher.

Avantages

Leve e rápido

Contre

modelo anterior tinha ficha de alimentação a condizer com a estrutura

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor

23/08/2019

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Um Excelente ferro de jacto a vapor!

Excelente produto! Recomendo sem dúvida.Muito Prático e versátil de utilizar.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor

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Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor

27/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Καλό για 2 χρόνια

Πολύ ωραίο εργαλείο. Αλλά μόλις τελείωσε η εγγύηση έφυγε για επισκευή...

Avantages

Ελαφρύ ευχάριστο εργαλείο

Contre

Διάρκεια ζωής 2 έτη

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

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  1. Dans la catégorie des centrales vapeur haute pression à autonomie illimitée