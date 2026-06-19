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Arrêté
GC9222/02
5,5 bars
Effet pressing 300 g
Réservoir d'eau amovible de 1,5 l
Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.
La vapeur est prête en 2 minutes, et le réservoir peut être rempli à tout moment pendant le repassage.
Détachable et doté d'un grand orifice de remplissage, le réservoir d'eau est facile et rapide à remplir. Grâce à une capacité de 1,5 l, vous pouvez repasser jusqu'à 2 heures d'affilée avec un seul remplissage.
Récompenses
Notation globale