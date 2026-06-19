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  • Repassage ultra-rapide
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PerfectCare ExpertCentrale vapeur

GC9246/02

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Repassage ultra-rapide
Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton… dans n'importe quel ordre et sans réglage. Le fer Philips PerfectCare garantit des résultats parfaits, très rapidement et sans risque d'endommager vos vêtements. Le repassage devient un jeu d'enfant.
Voir tous les avantages

aucun réglage de la température nécessaire

Repassage ultra-rapide

  • Jusqu'à 6,5 bars de pression

  • Effet pressing 340 g

  • Système de verrouillage

  • Réservoir d'eau amovible de 1,5 l

Prêt à l'emploi en 2 minutes, remplissage possible à tout moment

Prêt à l'emploi en 2 minutes, remplissage possible à tout moment

La vapeur est prête en 2 minutes, et le réservoir peut être rempli à tout moment pendant le repassage.

Jusqu'à 6,5 bars de pression

Jusqu'à 6,5 bars de pression

Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.

Détartrez efficacement et facilement l'appareil pour prolonger sa durée de vie

Détartrez efficacement et facilement l'appareil pour prolonger sa durée de vie

Une production durable de vapeur : la fonction exclusive Easy De-Calc de Philips est idéale pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Votre fer vous indique quand recourir à cette fonction au moyen d'un voyant et d'un signal sonore. Attendez impérativement que l'appareil soit froid, puis ouvrez le bouton Easy De-Calc et recueillez l'eau sale contenant des résidus de calcaire dans une tasse.

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