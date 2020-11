Nettoyage facile en 90 s, grâce au panier QuickClean avec grille anti-adhésive

Avec le panier QuickClean Airfryer de Philips doté d'une grille antiadhésive amovible, le nettoyage est plus facile et plus rapide. Le tiroir antiadhésif amovible et le panier sont compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile. Par rapport à une friteuse classique, Philips Airfryer avec technologie TurboStar limite les odeurs de friture sur vous et dans votre maison.