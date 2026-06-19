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Accessoire AirfryerKit expert fêtes Compact

HD9904/01

1 récompense

Kit expert fête
Préparez vos plats de fête préférés grâce au kit expert fêtes Philips Airfryer, pour une fête saine et réussie. Optimisez la capacité de cuisson de votre Airfryer avec l'accessoire grille double niveau et les moules à muffin.
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Produits compatibles
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Accessoires et conseils pour maîtriser les plats de fête

Kit expert fête

  • Kit d'accessoires

  • 1 accessoire double niveau

  • 7 moules à muffin en silicone

  • 1 livret de recettes

Doublez la surface de cuisson avec l'accessoire double niveau

Maximisez l'espace de cuisson de l'Airfryer avec l'accessoire double niveau. Cuisez, grillez ou faites frire de savoureux steaks hachés, des ailes de poulet, du poisson et d'autres aliments facilement, rapidement et plus sainement.

7 moules à muffin en silicone pour la pâtisserie

Il y a toujours une bonne excuse pour confectionner des muffins, qu'il s'agisse de fêter un anniversaire ou de faire plaisir à sa famille. Ces moules à muffin vous permettent de préparer des gourmandises individuelles pour vos invités.

Livret pour maîtriser les plats de fête

Livret pour maîtriser les plats de fête

Livret avec conseils du chef, recettes pour débutants et temps de cuisson à l'Airfryer

Spécificités Techniques

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Récompenses

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