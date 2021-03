Visitez le site www.philips.com/jamieoliver pour plus de conseils

« Mon but est d'encourager plus de gens à prendre du plaisir à cuisiner et à se sentir à l'aise avec ces appareils. Je voulais concevoir une gamme qui me plairait réellement et que je serais content d'utiliser dans ma propre cuisine. Une touche de bleu pervenche en accord parfait avec les lignes simples et rétro utilisées égaie chaque appareil de la gamme Jamie's Tools par Jamie Oliver. Ce sont des appareils que l'on montre, et que l'on ne cache plus dans ses placards. »