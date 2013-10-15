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Arrêté
HR7782/00
Gagnez du temps en cuisine
« J'utilise mon robot de cuisine tous les jours. Il hache comme un ninja et me fait gagner du temps pour toutes les tâches, qu'il s'agisse de trancher, de râper ou de mélanger. Il peut même servir à préparer une glace en un tour de main. Il est d'une grande aide en cuisine. » : Jamie O.
1 000 W
Bol 3,4 l
8 accessoires
Préparer de délicieux repas pour vos amis et votre famille ne doit pas vous prendre trop de temps. Ce disque à râper réversible râpe oignons, carottes, courgettes et pommes de terre en quelques secondes. Pratique pour les currys, salades, ragoûts et gratins, il vous permet de faire le plein de vitamines et de fibres !
Le double fouet en métal produit des blancs en neige et de la crème parfaitement fouettée. Pour des résultats optimaux, utilisez la vitesse 1 afin d'obtenir des préparations on ne peut plus mousseuses. Il n'a jamais été aussi facile de préparer de délicieux desserts !
Les parents occupés peuvent désormais préparer des desserts glacés à leurs enfants (ou les déguster eux-mêmes). Cette lame dentelée novatrice prépare des « glaces instantanées » à base de fruits surgelés, de yaourt et de miel en quelques secondes. Grâce à ses bords dentelés, elle pile la glace simplement et rapidement.
3.5
sur 6
16
Avis
gti205er
15/10/2013
Österreich
Perfekt!
Mit dieser Maschine fällt es einem leicht die diversen Gerichte aus den Jamie Oliver Büchern nachzumachen! Außerdem finde ich die Preispolitik von Philips sehr löblich, und es macht mittlerweile richtig Laune direkt über den Onlineshop einzukaufen! Danke!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HR7782/00 Jamie Oliver Küchenmaschine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HR7782/00 Jamie Oliver Küchenmaschine
Camara
26/06/2019
Portugal
MUITO BOM
Um produto muito bom já o tenho à muitos anos uso todos os dias para sumo, é muito bom recomendo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HR7782/00 Robot de cozinha Jamie Oliver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HR7782/00 Robot de cozinha Jamie Oliver
lILA
19/09/2018
España
tras tres años de uso el rendimiento del producto ha sido excelente , se han roto el eje,el rallador y desearía comprar
El producto es muy bueno pero no consigo en Argentina los repuestos que se han roto por lo que no puedo usarlo.Necesito el eje, el rallador y el bol (recipiente) El motor es excelente .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HR7782/00 Jamie Oliver Food processor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HR7782/00 Jamie Oliver Food processor