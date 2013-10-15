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Eingestellt
HR7782/00
Kochen Sie noch schneller
"Ich verwende meine Küchenmaschine jeden Tag. Sie hackt wie ein Ninja und beschleunigt jeden Schritt beim Kochen, ob ich schneide, reibe, rasple oder mixe. Sie kann sogar verwendet werden, um schnell Eiscreme herzustellen. Es ist eine großartige Möglichkeit, in der Küche Zeit zu sparen." Jamie O.
1000 W
3,4 l Schüssel
8 Zubehörteile
Das Kochen von köstlichen Mahlzeiten für Freunde und Familie muss nicht zeitaufwändig sein. Diese drehbare Raspelscheibe zerkleinert Zwiebeln, Karotten, Zucchini und Kartoffeln in Sekunden. Praktisch für Currys, Salate, Eintöpfe und Gratin – und vielleicht eine tolle Möglichkeit, um mehr Vitamine und Ballaststoffe zu sich zu nehmen.
Der Doppel-Schneebesen aus Metall lässt Sie schaumig geschlagenes Eiweiß und perfekte Schlagsahne zubereiten. Für das schaumigste Eiweiß verwenden Sie Geschwindigkeit 1. Köstliche Nachtische zuzubereiten war noch nie einfacher!
Gestresste Eltern können jetzt ihre Kinder (oder sich selbst) mit gesunden gefrorenen Nachtischen verwöhnen. Dieses innovative gezackte Messer bereitet "Eiscreme" aus gefrorenen Beeren, Joghurt und Honig in wenigen Sekunden zu. Dank der gezackten Klinge lassen sich Eiswürfel schnell und einfach zerkleinern.
3.5
von 5
16
Bewertungen
gti205er
15/10/2013
Österreich
Perfekt!
Mit dieser Maschine fällt es einem leicht die diversen Gerichte aus den Jamie Oliver Büchern nachzumachen! Außerdem finde ich die Preispolitik von Philips sehr löblich, und es macht mittlerweile richtig Laune direkt über den Onlineshop einzukaufen! Danke!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HR7782/00 Jamie Oliver Küchenmaschine verfasst
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Camara
26/06/2019
Portugal
MUITO BOM
Um produto muito bom já o tenho à muitos anos uso todos os dias para sumo, é muito bom recomendo
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Diese Bewertung wurde für HR7782/00 Robot de cozinha Jamie Oliver verfasst
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lILA
19/09/2018
España
tras tres años de uso el rendimiento del producto ha sido excelente , se han roto el eje,el rallador y desearía comprar
El producto es muy bueno pero no consigo en Argentina los repuestos que se han roto por lo que no puedo usarlo.Necesito el eje, el rallador y el bol (recipiente) El motor es excelente .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HR7782/00 Jamie Oliver Food processor verfasst
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