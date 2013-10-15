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  • Kochen Sie noch schneller
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Eingestellt

Jamie Oliver Küchenmaschine

HR7782/00

3.5

| (16) Bewertungen

Kochen Sie noch schneller

"Ich verwende meine Küchenmaschine jeden Tag. Sie hackt wie ein Ninja und beschleunigt jeden Schritt beim Kochen, ob ich schneide, reibe, rasple oder mixe. Sie kann sogar verwendet werden, um schnell Eiscreme herzustellen. Es ist eine großartige Möglichkeit, in der Küche Zeit zu sparen." Jamie O.

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Gezacktes Messer für Ihre Küchenmaschine

Kochen Sie noch schneller

  • 1000 W

  • 3,4 l Schüssel

  • 8 Zubehörteile

Drehbare Raspelscheibe (fein und grob)

Drehbare Raspelscheibe (fein und grob)

Das Kochen von köstlichen Mahlzeiten für Freunde und Familie muss nicht zeitaufwändig sein. Diese drehbare Raspelscheibe zerkleinert Zwiebeln, Karotten, Zucchini und Kartoffeln in Sekunden. Praktisch für Currys, Salate, Eintöpfe und Gratin – und vielleicht eine tolle Möglichkeit, um mehr Vitamine und Ballaststoffe zu sich zu nehmen.

Doppel-Schneebesen aus Metall für Eiweiß und Sahne

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Der Doppel-Schneebesen aus Metall lässt Sie schaumig geschlagenes Eiweiß und perfekte Schlagsahne zubereiten. Für das schaumigste Eiweiß verwenden Sie Geschwindigkeit 1. Köstliche Nachtische zuzubereiten war noch nie einfacher!

Innovatives gezacktes Messer für tiefgefrorene Desserts

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Gestresste Eltern können jetzt ihre Kinder (oder sich selbst) mit gesunden gefrorenen Nachtischen verwöhnen. Dieses innovative gezackte Messer bereitet "Eiscreme" aus gefrorenen Beeren, Joghurt und Honig in wenigen Sekunden zu. Dank der gezackten Klinge lassen sich Eiswürfel schnell und einfach zerkleinern.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.5

von 5

16

Bewertungen

2

15/10/2013

Österreich

Österreich

Perfekt!

Mit dieser Maschine fällt es einem leicht die diversen Gerichte aus den Jamie Oliver Büchern nachzumachen! Außerdem finde ich die Preispolitik von Philips sehr löblich, und es macht mittlerweile richtig Laune direkt über den Onlineshop einzukaufen! Danke!

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Diese Bewertung wurde für HR7782/00 Jamie Oliver Küchenmaschine verfasst

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26/06/2019

Portugal

Portugal

MUITO BOM

Um produto muito bom já o tenho à muitos anos uso todos os dias para sumo, é muito bom recomendo

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Diese Bewertung wurde für HR7782/00 Robot de cozinha Jamie Oliver verfasst

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19/09/2018

España

España

tras tres años de uso el rendimiento del producto ha sido excelente , se han roto el eje,el rallador y desearía comprar

El producto es muy bueno pero no consigo en Argentina los repuestos que se han roto por lo que no puedo usarlo.Necesito el eje, el rallador y el bol (recipiente) El motor es excelente .

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Diese Bewertung wurde für HR7782/00 Jamie Oliver Food processor verfasst

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