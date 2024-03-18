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Robot de cuisine Jamie Oliver
Arrêté
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HR7782/00
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EU Declaration of conformity Philips Jamie Oliver Food processor HR7782/00 - English (US)
User Manual Philips Jamie Oliver Food processor
Tout (2)
Puis-je démonter le fouet pour le nettoyer ?
Il y a un accessoire en plastique qui ressemble à un couteau métallique. À quoi sert-il ?
Le moteur ne fonctionne pas de manière continue. Que se passe-t-il ?
Pourquoi le couvercle ne se ferme-t-il pas correctement ?
Mon blender Philips se bloque en cours d'utilisation.