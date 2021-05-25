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Arrêté
HR7954/01
Des résultats incroyables, en toute simplicité
Voici la toute nouvelle Kitchen machine Philips : performance et polyvalence inégalées, en toute simplicité !
Compact, 900 W
Bol métallique de 4 l
Configuration simple 4-en-1
Moteur puissant de 900 W pour des résultats constants et inégalés.
Avec le mouvement planétaire, pétrir, mélanger et battre s'effectue via un mouvement unique vers l'arrière et vers l'avant plutôt qu'avec de simples mouvements circulaires : toutes les zones du bol sont atteintes et vos ingrédients sont parfaitement mélangés.
Large et robuste, le bol métallique de 4 l peut pétrir sans problème jusqu'à 1 300 g de pâte pour vous permettre de préparer en une seule fois jusqu'à 4 pizzas de 30 cm ou 2 pains. Avec sa poignée métallique, vous pouvez le transporter et verser sans effort. La protection anti-éclaboussures permet d'éviter les accidents en cours d'utilisation.
3.8
sur 6
27
Avis
Allys
25/05/2021
France
Super
Super je l’ai depuis 4 ans maintenant et il fait TOUT !!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine
Oui, je recommande ce produit
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laurentsolara
07/05/2015
France
Acheteur vérifié
très bon achat
robot très pratique et performant simple d'utilisation, complet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine
Oui, je recommande ce produit
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cupi26
09/04/2015
France
Idéal
Maman de 3 enfants, j'ai pour principe de tout faire moi même. Quand j'ai reçu mon robot, je l'ai testé tout de suite en faisant des meringues. Il me simplifie vraiment la vie et je fais plus de pâtisseries et de brioches. L'appareil est simple d'utilisation et ne prend pas trop de place dans la cuisine. Je l'ai essayer, adopter je ne m'en passerai plus pour rien au monde.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine
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