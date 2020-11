Mouvement planétaire pour des ingrédients parfaitement mélangés

Avec le mouvement planétaire, pétrir, mélanger et battre s'effectue via un mouvement unique vers l'arrière et vers l'avant plutôt qu'avec de simples mouvements circulaires : toutes les zones du bol sont atteintes et vos ingrédients sont parfaitement mélangés.