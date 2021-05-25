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Arrêté

Avance CollectionRobot de cuisine

HR7954/01

3.8

| (27) Avis

Des résultats incroyables, en toute simplicité

Voici la toute nouvelle Kitchen machine Philips : performance et polyvalence inégalées, en toute simplicité !

Voir tous les avantages

Gâteaux, pain, pizzas, biscuits, smoothies, soupes, etc.

Des résultats incroyables, en toute simplicité

  • Compact, 900 W

  • Bol métallique de 4 l

  • Configuration simple 4-en-1

Moteur puissant de 900 W pour des résultats constants et inégalés

Moteur puissant de 900 W pour des résultats constants et inégalés

Moteur puissant de 900 W pour des résultats constants et inégalés.

Mouvement planétaire pour des ingrédients parfaitement mélangés

Mouvement planétaire pour des ingrédients parfaitement mélangés

Avec le mouvement planétaire, pétrir, mélanger et battre s'effectue via un mouvement unique vers l'arrière et vers l'avant plutôt qu'avec de simples mouvements circulaires : toutes les zones du bol sont atteintes et vos ingrédients sont parfaitement mélangés.

Bol métallique de 4 l, jusqu'à 1 300 g de pâte

Bol métallique de 4 l, jusqu'à 1 300 g de pâte

Large et robuste, le bol métallique de 4 l peut pétrir sans problème jusqu'à 1 300 g de pâte pour vous permettre de préparer en une seule fois jusqu'à 4 pizzas de 30 cm ou 2 pains. Avec sa poignée métallique, vous pouvez le transporter et verser sans effort. La protection anti-éclaboussures permet d'éviter les accidents en cours d'utilisation.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

27

Avis

25/05/2021

France

France

Super

Super je l’ai depuis 4 ans maintenant et il fait TOUT !!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine

Oui, je recommande ce produit

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07/05/2015

France

France

Acheteur vérifié

très bon achat

robot très pratique et performant simple d'utilisation, complet

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine

Oui, je recommande ce produit

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09/04/2015

France

France

Idéal

Maman de 3 enfants, j'ai pour principe de tout faire moi même. Quand j'ai reçu mon robot, je l'ai testé tout de suite en faisant des meringues. Il me simplifie vraiment la vie et je fais plus de pâtisseries et de brioches. L'appareil est simple d'utilisation et ne prend pas trop de place dans la cuisine. Je l'ai essayer, adopter je ne m'en passerai plus pour rien au monde.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine

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