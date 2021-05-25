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Eingestellt
HR7954/01
Unschlagbare Ergebnisse, leichter als gedacht
Wir präsentieren die brandneue Philips Küchenmaschine – unschlagbare Leistung und Vielseitigkeit sowie hohe Benutzerfreundlichkeit!
900 W, kompakt
4 l Metallschüssel
Einfaches 4-in-1-Design
Leistungsstarker 900 W-Motor für gleichmäßige, unschlagbare Ergebnisse.
Das Mixen mit Planetengetriebe ermöglicht den Werkzeugen zum Kneten, Mixen und Rühren, sich in einer einzigartigen Rückwärts- und Vorwärtsbewegung statt in einer einfachen Kreisbewegung zu bewegen. So werden alle Bereiche der Schüssel erreicht und die Zutaten gut durchmischt.
Die große, stabile 4 l Metallschüssel kann bequem bis zu 1300 g Teig kneten. So können Sie bis zu 4 Pizzen mit 30 cm Durchmesser oder 2 Brotlaibe in einem Durchgang zubereiten. Dank des Metallgriffs ist die Schüssel leicht zu tragen und auszugießen. Der Spritzschutz verhindert Spritzer während der Verwendung.
3.8
von 5
27
Bewertungen
Allys
25/05/2021
France
Super
Super je l’ai depuis 4 ans maintenant et il fait TOUT !!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine verfasst
si67
30/07/2018
België
Verifizierter Käufer
Top
Super keuken robot. Hartelijk dank . grtjs S.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Avance Collection HR7954/00 Keukenrobot verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Avance Collection HR7954/00 Keukenrobot verfasst
kukduck
25/03/2016
Nederland
Verifizierter Käufer
super keuken hulp
alles mee gemaakt ,sap coctail,puree,deeg ,echt dit apparaat kan alles .. erg blij met dit multi apparaat
Diese Bewertung wurde für Avance Collection HR7954/01 Keukenmachine verfasst
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