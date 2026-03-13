Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Assistance
HR7954/01
Arrêté
Quelle vitesse utiliser pour pétrir de la pâte ?
Puis-je verser des liquides bouillants dans le bol de mon blender Philips ?
Comment puis-je ajouter des ingrédients liquides en cours de préparation ?
Quelle est la meilleure façon de nettoyer le bol du robot ménager et le blender ?
Comment fixer l'ensemble lames de mon mixeur robot de cuisine Philips ?