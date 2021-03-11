Philips und Disney bündeln ihre Kräfte, um die Erfahrungen von Kindern im Gesundheitswesen zu verbessern

Klinische Expertise von Philips trifft auf Disneys Storytelling

Philips Ambient Experience wurde weltweit bereits 2.000 Mal installiert. Patientinnen und Patienten können das Licht, die Videoprojektionen und den Klang im Untersuchungsraum individuell gestalten. Das gibt ihnen ein Gefühl von Empowerment und Kontrolle und lenkt sie ab. Ambient Experience In-Bore Connect hilft ihnen, sich zu entspannen, Anweisungen zu folgen und Bewegungen zu minimieren. Vor allem für jüngere Kinder ist es wichtig, still zu liegen, um Wiederholungsscans zu vermeiden. Ambient Experience trägt nachweislich dazu bei, die Effizienz durch einen höheren Patientendurchsatz und eine genauere Vorhersagbarkeit zu steigern sowie die Notwendigkeit von Wiederholungsaufnahmen deutlich zu verringern. Die Zusammenarbeit bringt das klinische Wissen, die Kompetenz und das tiefe Verständnis von Patientenbedürfnissen aufseiten Philips mit Disneys meisterhaftem Storytelling zusammen. Kinder können Inhalte mit ihren Disney-Lieblingscharakteren auswählen, die ihnen ein Gefühl von Vertrautheit, Kontrolle und Geborgenheit geben. Jede Geschichte wurde speziell dafür entwickelt, um Kinder zu beruhigen und sie durch die Untersuchung zu begleiten – von einem magischen Teppichflug mit Aladdin und Jasmin bis hin zum gemeinsamen Schwingen von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer mit Spider-Man. «Ein Besuch im Spital kann ziemlich einschüchternd sein – besonders für Kinder. Eine patientenfreundlichere und -zentriertere Umgebung könnte dabei helfen, die Patientenerfahrung und die Ergebnisse durch First-Time-Right-Bildgebung zu verbessern», erklärt Kees Wesdorp, Chief Business Leader Precision Diagnosis bei Philips. «In dieser Pilotstudie werden wir uns damit beschäftigen, ob Philips Ambient Experience mit den speziell entwickelten Disney-Motiven Kindern während der Untersuchung ein positives Erlebnis vermittelt. Gemeinsam können wir einen echten Unterschied für die Tausenden von jungen Patientinnen und Patienten machen, die sich täglich medizinischen Massnahmen unterziehen.» «Ich weiss aus eigener Erfahrung, wie beängstigend MR-Untersuchungen für Kinder sein können. Mir gefällt, wie fokussiert Philips auf die Patientenzufriedenheit ist», sagt Jan Koeppen, Präsident der Walt Disney Company EMEA. «Wir bei Disney freuen uns darauf, die MR-Erfahrung von Philips mit unseren Geschichten und Charakteren zu vervollständigen. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse der klinischen Forschung und darauf, den Einfluss unserer Figuren in dieser Umgebung zu messen.» Laut einer kürzlich von der New Economics Foundation durchgeführten Studie unterstützen die bekannten Disney-Figuren Kinder dabei, in beunruhigenden Situationen Vertrauen aufzubauen. Die Studie zeigt auch, dass Disney durch die Kraft seiner Geschichten und Charaktere positive Gefühle, Erfahrungen und Erinnerungen hervorrufen kann, die Kindern und Jugendlichen helfen, Herausforderungen zu meistern. Schon seit Langem bringt Disney seine Magie und Erzählungen in Kinderspitälern auf der ganzen Welt. Im Jahr 2018 kündigte Disney ein weiteres Engagement in Höhe von 100 Millionen US-Dollar an, um im Rahmen seines globalen Social Purpose-Programms dazu beizutragen, die Patientenerfahrung von Kindern in Krankenhäusern neu zu gestalten. Mehr Informationen: www.philips.com/ecr