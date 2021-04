Herzgesundheit

Das Innere des Herzens ist in zwei Blutkreisläufe unterteilt – den kleinen und den großen Kreislauf. Für den kleinen Kreislauf (Lungenkreislauf) ist die rechte Herzhälfte zuständig. Sie pumpt das Blut in die Lunge, wo es mit Sauerstoff angereichert wird. Anschließend gelangt das Blut dann in die linke Herzhälfte. Der große Kreislauf (Körperkreislauf) startet in der linken Herzhälfte. Hier wird das mit Sauerstoff angereicherte Blut von der linken Herzkammer durch den gesamten Körper gepumpt. Die Abgabe von Sauerstoff und Nährstoffen an die Organe des Körpers erfolgt in kleinen, haarfeinen Gefäßen, den Kapillaren. Anschließend fließt das nun sauerstoffarme Blut über die Venen zurück zum rechten Vorhof.