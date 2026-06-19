Stabilität garantiert: Transportsicherung und rutschfeste Standfüße

Die Transportsicherung verhindert ein versehentliches Zusammenklappen des Bügelbretts während des Bügelns und sorgt zudem dafür, dass das Brett bei der Aufbewahrung sicher geschlossen bleibt. Das Bügelbrett wird von einer Konstruktion mit zwei rutschfesten Standfüßen für zusätzliche Stabilität gehalten.