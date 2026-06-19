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  • 8 clevere Lösungen für besonders einfaches Bügeln
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Eingestellt

Easy8Bügelbrett

GC240/25

1 Auszeichnung

8 clevere Lösungen für besonders einfaches Bügeln
Das richtige Bügelbrett ist für perfektes Bügeln von erheblicher Bedeutung. Bei dem neuen Philips Bügelbrett wurde jedes Detail bedacht, wodurch Bügeln zum Kinderspiel wird. Das einzigartige Bügelbrett verfügt über 8 clevere Lösungen, die für mehr Komfort beim Bügeln sorgen.
Alle Vorteile anzeigen

Mit einzigartiger Schulterpassform

8 clevere Lösungen für besonders einfaches Bügeln

  • Mit einzigartiger Schulterpassform

1 kg leichter*

1 kg leichter*

Das Bügelbrett ist jetzt 1 kg leichter im Vergleich zum Vorgängermodell, was das Aufstellen vor dem Bügeln erleichtert

Kleiderbügelhalter

Kleiderbügelhalter

Jetzt musst du nicht mehr nach einem geeigneten Platz zum Aufhängen von frisch gebügelten Hemden suchen. Du kannst deine Kleidungsstücke direkt nach dem Bügeln an den praktischen Kleiderbügelhalter hängen.

Stabilität garantiert: Transportsicherung und rutschfeste Standfüße

Stabilität garantiert: Transportsicherung und rutschfeste Standfüße

Die Transportsicherung verhindert ein versehentliches Zusammenklappen des Bügelbretts während des Bügelns und sorgt zudem dafür, dass das Brett bei der Aufbewahrung sicher geschlossen bleibt. Das Bügelbrett wird von einer Konstruktion mit zwei rutschfesten Standfüßen für zusätzliche Stabilität gehalten.

Technische Daten

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  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zur Vorgängerversion GC240

  2. Reduzierter Geräuschpegel im Vergleich zu mehrlagigen Bügelbrettbezügen