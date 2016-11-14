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Fusselrasierer
Mit dem Philips Fusselrasierer können Sie ganz einfach und schnell kleine Knötchen von allen Kleidungsstücken entfernen. Ob Pullover oder Ihre Decke – alle Kleidungsstücke werden wieder wie neu aussehen!
Entfernt kleine Knötchen
Für alle Kleidungsstücke geeignet
Zusätzliche Bürste inkl.
wiederaufladbar über USB
Die große Klingenoberfläche sorgt dafür, dass größere Bereiche der Kleidung bearbeitet werden, sodass weniger Züge erforderlich sind, um Ihre Kleidung wieder wie neu aussehen zu lassen.
Dank der 3 unterschiedlichen Lochgrößen des Siebs werden alle Größen von Knötchen eingezogen und effektiv vom Stoff entfernt.
Die Klinge dreht sich bis zu 8800 Mal pro Minute für eine effektive und schnelle Entfernung kleiner Knötchen von Ihrer Kleidung
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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Auszeichnungen
3.4
von 5
5
Bewertungen
Jabutho
14/11/2016
France
Enfin !
Enfin un rasoir à bouloches efficace ! Simplicité d'utilisation.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC027/00 Rasoir anti-bouloche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Matzz
31/01/2018
Deutschland
Leistung ist gut!
Leider keine 5 Sterne da man nicht sehen kann wann der Akku voll geladen ist. Die Rote Lampe geht nicht aus wenn der Akku voll ist. Eigentlich ein Witz, aber daran hat man nicht gedacht :-)
Diese Bewertung wurde für GC027/00 Fusselrasierer verfasst
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Wille1
04/02/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
gute Leistung mit Mängel
Was er machen soll, nähmlich die Fusseln entfernen, macht er perfekt. Leider steht in der Gebrausanweisung wenn das Gerät voll geladen ist vom Netz nehmen. Nur kann man das nicht feststellen, weil die Ladelampe rot leuchtet, egal ob das Gerät leer oder voll ist. Ohne diesen Fehler wäre es eine Bewertung mit 5 Sternen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC027/00 Fusselrasierer verfasst
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