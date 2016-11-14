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  • Standard Product Photo Philips Fabric Shaver GC027/00
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Fusselrasierer

GC027/00

3.4

| (5) Bewertungen

1 Auszeichnung

Fusselrasierer

Mit dem Philips Fusselrasierer können Sie ganz einfach und schnell kleine Knötchen von allen Kleidungsstücken entfernen. Ob Pullover oder Ihre Decke – alle Kleidungsstücke werden wieder wie neu aussehen!

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Beleben Sie Ihre alten Textilien im Handumdrehen

Fusselrasierer

  • Entfernt kleine Knötchen

  • Für alle Kleidungsstücke geeignet

  • Zusätzliche Bürste inkl.

  • wiederaufladbar über USB

Große Klingenoberfläche für größere Bereiche

Große Klingenoberfläche für größere Bereiche

Die große Klingenoberfläche sorgt dafür, dass größere Bereiche der Kleidung bearbeitet werden, sodass weniger Züge erforderlich sind, um Ihre Kleidung wieder wie neu aussehen zu lassen.

3 Größen von Löchern im Sieb zur Beseitigung von Knötchen jeder Größe

Dank der 3 unterschiedlichen Lochgrößen des Siebs werden alle Größen von Knötchen eingezogen und effektiv vom Stoff entfernt.

Bis zu 8800 Klingenumdrehungen/Min. für eine effektive Entfernung

Bis zu 8800 Klingenumdrehungen/Min. für eine effektive Entfernung

Die Klinge dreht sich bis zu 8800 Mal pro Minute für eine effektive und schnelle Entfernung kleiner Knötchen von Ihrer Kleidung

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Auszeichnungen

  • Bild von VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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3.4

von 5

5

Bewertungen

1

14/11/2016

France

France

Enfin !

Enfin un rasoir à bouloches efficace ! Simplicité d'utilisation.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC027/00 Rasoir anti-bouloche verfasst

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Diese Bewertung wurde für GC027/00 Rasoir anti-bouloche verfasst

31/01/2018

Deutschland

Deutschland

Leistung ist gut!

Leider keine 5 Sterne da man nicht sehen kann wann der Akku voll geladen ist. Die Rote Lampe geht nicht aus wenn der Akku voll ist. Eigentlich ein Witz, aber daran hat man nicht gedacht :-)

Diese Bewertung wurde für GC027/00 Fusselrasierer verfasst

Diese Bewertung wurde für GC027/00 Fusselrasierer verfasst

04/02/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

gute Leistung mit Mängel

Was er machen soll, nähmlich die Fusseln entfernen, macht er perfekt. Leider steht in der Gebrausanweisung wenn das Gerät voll geladen ist vom Netz nehmen. Nur kann man das nicht feststellen, weil die Ladelampe rot leuchtet, egal ob das Gerät leer oder voll ist. Ohne diesen Fehler wäre es eine Bewertung mit 5 Sternen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC027/00 Fusselrasierer verfasst

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Diese Bewertung wurde für GC027/00 Fusselrasierer verfasst

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