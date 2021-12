Après une longue journée de travail, tout ce que nous voulons, c’est une recette rapide et facile à préparer. Encore mieux si c’est une recette simple, savoureuse et réconfortante. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez réussir une recette simple et rapide facilement grâce à nos conseils et astuces incluant les ingrédients faciles à préparer et des gadgets qui vous feront gagner du temps. Lisez la suite pour découvrir nos idées de recettes faciles et rapides pour les repas en famille, y compris des recettes en 30 minutes pour une préparation encore plus rapide.