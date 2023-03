20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant

Faites ressortir toute la saveur de votre café avec notre moulin en céramique résistant. Nos moulins à café aux bords tranchants extraient les meilleurs arômes et saveurs de vos grains de café. Fabriqués à 100 % en céramique, ils permettent de préparer au moins 20 000 tasses de café, du plus corsé au plus raffiné.