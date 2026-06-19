Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
CA6704/10
SM6580/00
SM6585/00
PSA3218/01
EP5547/90
EP2336/40
EP3347/90
SM8889/00
SM6680/00
SM6685/00
SM8885/00
Correspond à la référence CA6704/60
Pour 6 utilisations mensuelles
Prolongez la durée de vie de la machine
Préparez un café plus savoureux
L'entretien régulier de votre machine espresso Philips Saeco permet de préserver les arômes et les saveurs.
Ces pastilles dégraissantes éliminent tous les résidus d'huile de café afin que la machine espresso fonctionne de manière efficace, pour un résultat parfait. Nous vous conseillons d'effectuer au moins un cycle par mois.
Prolongez la durée de vie de la machine espresso afin d'en profiter au maximum. Pour maintenir des performances optimales sur le long terme, nettoyez l'appareil tous les mois ou toutes les 500 tasses.
Notation globale