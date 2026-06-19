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  • Préparez un café plus savoureux
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Pastilles dégraissantes

CA6704/10

Préparez un café plus savoureux
Dégustez un café au goût pur, sans résidus ! Ce produit élimine les résidus de café du groupe café de la machine. Utilisez uniquement le dégraissant Philips pour assurer la sécurité et la durée de vie la plus longue possible des appareils Philips et Saeco.
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Gardez votre machine propre

Préparez un café plus savoureux

  • Correspond à la référence CA6704/60

  • Pour 6 utilisations mensuelles

  • Prolongez la durée de vie de la machine

  • Préparez un café plus savoureux

Préserve les saveurs du café au quotidien

Préserve les saveurs du café au quotidien

L'entretien régulier de votre machine espresso Philips Saeco permet de préserver les arômes et les saveurs.

Protège les machines espresso de l'encrassement dû aux résidus

Protège les machines espresso de l'encrassement dû aux résidus

Ces pastilles dégraissantes éliminent tous les résidus d'huile de café afin que la machine espresso fonctionne de manière efficace, pour un résultat parfait. Nous vous conseillons d'effectuer au moins un cycle par mois.

Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie de la machine espresso

Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie de la machine espresso

Prolongez la durée de vie de la machine espresso afin d'en profiter au maximum. Pour maintenir des performances optimales sur le long terme, nettoyez l'appareil tous les mois ou toutes les 500 tasses.

Spécificités Techniques

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