Personnalisez jusqu'à 6 réglages de café avec CoffeeEqualizer Touch+

Créez votre recette préférée avec CoffeeEqualizer Touch+. Personnalisez votre café au plus près de vos goûts en ajustant l'intensité, le volume de café et de lait, la température, la quantité de mousse de lait et même l'ordre de versage du café et du lait. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la fonction ExtraShot pour augmenter l'intensité du café.