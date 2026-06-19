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Jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage*
Prolongez la durée de vie de la machine
1 filtre AquaClean
L'activation d'AquaClean désactive automatiquement l'indicateur de détartrage. Savourez une succession de cafés d'excellente qualité, en toute simplicité. La machine ne réactivera l'indicateur de détartrage qu'au bout de 8 changements de filtre. Un autocollant est apposé sur le réservoir d'eau des machines équipées du filtre AquaClean.
Cette fonction particulièrement durable est on ne peut plus rapide à installer. Il vous suffit de placer le filtre AquaClean dans le réservoir d'eau de votre machine espresso Super Automatique Saeco et de l'activer via l'interface utilisateur pour savourer jusqu'à 5 000 tasses de café avant qu'un détartrage ne soit nécessaire*.
Le filtre AquaClean aide à préserver le goût du café plus longtemps et à éviter que la machine ne s'obstrue, grâce à des innovations telles que sa technologie d'échange ionique, son circuit d'eau Philips d'origine et son filtre micro-poreux.
Notation globale
Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.