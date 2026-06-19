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  • Jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage*
  • Jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage*
  • Jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage*
  • Jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage*

Accessoires d'entretienFiltre à eau et à calcaire

CA6903/10

Jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage*
Le filtre à eau innovant AquaClean réduit la formation de calcaire. Vous pouvez savourer un café fraîchement préparé avec de l'eau pure. N'utilisez que le filtre à eau Philips AquaClean pour garantir une durée de vie optimale et la sécurité de vos appareils Philips et Saeco.
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GranAroma

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SM6580/00

GranAroma

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Chaque filtre vous permet de savourer jusqu'à 625* tasses !

Jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage*

  • CA6903/00

  • Jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage*

  • Prolongez la durée de vie de la machine

  • 1 filtre AquaClean

L'activation d'AquaClean désactive l'indicateur de détartrage

L'activation d'AquaClean désactive l'indicateur de détartrage

L'activation d'AquaClean désactive automatiquement l'indicateur de détartrage. Savourez une succession de cafés d'excellente qualité, en toute simplicité. La machine ne réactivera l'indicateur de détartrage qu'au bout de 8 changements de filtre. Un autocollant est apposé sur le réservoir d'eau des machines équipées du filtre AquaClean.

Activez facilement le filtre avec le système click&go

Activez facilement le filtre avec le système click&go

Cette fonction particulièrement durable est on ne peut plus rapide à installer. Il vous suffit de placer le filtre AquaClean dans le réservoir d'eau de votre machine espresso Super Automatique Saeco et de l'activer via l'interface utilisateur pour savourer jusqu'à 5 000 tasses de café avant qu'un détartrage ne soit nécessaire*.

Votre machine ne s'obstrue pas grâce au filtre micro-poreux

Votre machine ne s'obstrue pas grâce au filtre micro-poreux

Le filtre AquaClean aide à préserver le goût du café plus longtemps et à éviter que la machine ne s'obstrue, grâce à des innovations telles que sa technologie d'échange ionique, son circuit d'eau Philips d'origine et son filtre micro-poreux.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.