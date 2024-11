Découvrez plus de 40 recettes de café d'une simple pression sur un bouton*

Explorez l'univers du café, grâce à plus de 40* délicieuses boissons adaptées à toutes vos envies et humeurs. Qu'il s'agisse de grands classiques tels que l'espresso et le cappuccino ou de spécialités telles que le latte chocolat-vanille et le café au Bailey's, découvrez de merveilleuses créations et sublimez votre boisson quotidienne pour atteindre une expérience gastronomique !