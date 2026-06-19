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CA6705/10
SM6580/00
SM6585/00
PSA3218/01
EP2336/40
EP3347/90
SM8889/00
SM6680/00
SM6685/00
SM8885/00
SM8785/00
Correspond à la référence CA6705/60
Pour 6 utilisations mensuelles
Prolongez la durée de vie de la machine
Préparez un café plus savoureux
La solution de nettoyage pour circuit de lait vous permet d'éliminer efficacement les résidus de lait qui pourraient altérer le goût du lait.
Protège les circuits de lait de l'accumulation de résidus
Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie de toutes les pièces du mousseur à lait.
Notation globale