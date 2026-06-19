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Sachets de nettoyant de circuit de lait

CA6705/10

Préparez un meilleur cappuccino
Le nettoyant de circuit de lait permet d'éliminer efficacement les résidus de lait des circuits de lait de la machine espresso ou du mousseur à lait. N'utilisez que le nettoyant de circuit de lait Philips afin de garantir une durée de vie optimale et la sécurité de vos appareils Philips et Saeco.
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Préservez l'hygiène et la propreté du circuit de lait

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  • Correspond à la référence CA6705/60

  • Pour 6 utilisations mensuelles

  • Prolongez la durée de vie de la machine

  • Préparez un café plus savoureux

Révélez tout l'arôme de votre spécialité de café

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La solution de nettoyage pour circuit de lait vous permet d'éliminer efficacement les résidus de lait qui pourraient altérer le goût du lait.

Protège les circuits de lait de l'accumulation de résidus

Protège les circuits de lait de l'accumulation de résidus

Protège les circuits de lait de l'accumulation de résidus

Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie du mousseur à lait

Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie du mousseur à lait

Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie de toutes les pièces du mousseur à lait.

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