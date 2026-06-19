Préparez un meilleur cappuccino

Le nettoyant de circuit de lait permet d'éliminer efficacement les résidus de lait des circuits de lait de la machine espresso ou du mousseur à lait. N'utilisez que le nettoyant de circuit de lait Philips afin de garantir une durée de vie optimale et la sécurité de vos appareils Philips et Saeco.