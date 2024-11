Au moins 20 000 tasses avec notre broyeur en céramique ultra-résistant

Notre broyeur en céramique high-tech est exceptionnellement dur et précis. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe. Il extrait le meilleur des saveurs et arômes, pour 20 000 tasses ou plus d'un café délicieux. Sélectionnez facilement les 12 réglages du broyeur.