Facile à changer et à fixer

2 patins en microfibre lavables et durables sont inclus. Le tissu en microfibre détache, soulève et absorbe la poussière et les saletés, pour un nettoyage fluide et efficace. Faciles à fixer et à détacher, les patins en microfibre sont lavables en machine. Nous vous recommandons de changer les patins tous les 6 mois, pour une hygiène et un nettoyage optimaux.