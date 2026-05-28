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Steam Plus Nettoyeur balai-vapeur

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Steam PlusNettoyeur balai-vapeur

FC8056/01

Steam Plus Nettoyeur balai-vapeur

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Kit de rechange prêt à l'emploi avec deux patins en microfibre lavables et réutilisables, ainsi qu'un filtre anticalcaire actif prolongeant la durée de vie de votre nettoyeur balai-vapeur Philips SteamPlus.

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  • 28 May 2026

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