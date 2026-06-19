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FC7020/01
2 en 1 : balaie et nettoie à la vapeur
Chauffe en 30 s.
2 lingettes en microfibre
Pour tous les sols
Profitez d'un nettoyage hygiénique à la vapeur grâce au SteamPlus de Philips, qui élimine jusqu'à 99,9 % des microbes et bactéries. Désinfectez tous types de sols durs uniquement à l'eau, sans produits chimiques.
1 300 W pour une chauffe rapide. SteamPlus est prêt à l'emploi en moins de 30 s. Le voyant passe du blanc au bleu lorsque SteamPlus est prêt à nettoyer à la vapeur.
Un résultat hygiénique en une seule étape. L'action combinée de SteamPlus vous permet d'économiser temps et efforts. La fonction balai élimine les saletés, la poussière et les miettes, tandis que la fonction vapeur désinfecte. Vous pouvez également utiliser chaque fonction séparément, ou les combiner pour nettoyer votre sol en un passage.
Notation globale