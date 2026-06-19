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  • Gardez vos sols propres et brillants grâce à la vapeur
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SteamPlusNettoyeur balai-vapeur

FC7020/01

Gardez vos sols propres et brillants grâce à la vapeur
Votre maison est éclatante de propreté avec le nouveau Philips SteamPlus FC7020. La vapeur élimine les microbes et les bactéries pour un nettoyage alliant hygiène et propreté. Ce nettoyeur balai-vapeur vous fait économiser du temps et de l'énergie.
Voir tous les avantages

Balayez et nettoyez à la vapeur en même temps

Gardez vos sols propres et brillants grâce à la vapeur

  • 2 en 1 : balaie et nettoie à la vapeur

  • Chauffe en 30 s.

  • 2 lingettes en microfibre

  • Pour tous les sols

La vapeur élimine jusqu'à 99,9 % des microbes et bactéries

La vapeur élimine jusqu'à 99,9 % des microbes et bactéries

Profitez d'un nettoyage hygiénique à la vapeur grâce au SteamPlus de Philips, qui élimine jusqu'à 99,9 % des microbes et bactéries. Désinfectez tous types de sols durs uniquement à l'eau, sans produits chimiques.

1 300 W pour une vapeur puissante

1 300 W pour une vapeur puissante

1 300 W pour une chauffe rapide. SteamPlus est prêt à l'emploi en moins de 30 s. Le voyant passe du blanc au bleu lorsque SteamPlus est prêt à nettoyer à la vapeur.

Balayez et nettoyez à la vapeur en même temps

Balayez et nettoyez à la vapeur en même temps

Un résultat hygiénique en une seule étape. L'action combinée de SteamPlus vous permet d'économiser temps et efforts. La fonction balai élimine les saletés, la poussière et les miettes, tandis que la fonction vapeur désinfecte. Vous pouvez également utiliser chaque fonction séparément, ou les combiner pour nettoyer votre sol en un passage.

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