Gardez vos sols propres et brillants grâce à la vapeur

Votre maison est éclatante de propreté avec le nouveau Philips SteamPlus FC7020. La vapeur élimine les microbes et les bactéries pour un nettoyage alliant hygiène et propreté. Ce nettoyeur balai-vapeur vous fait économiser du temps et de l'énergie.