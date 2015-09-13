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Halten Sie Ihre Böden mit Dampf glänzend sauber
Gebrauchsfertiges Ersatzset mit zwei waschbaren und wiederverwendbaren Microfaserkissen und ein Aktivkalkfilter, der die Lebensdauer Ihres Philips SteamPlus Dampfreinigers verlängert.
2 abwaschbare Mikrofaserbürsten
1 Aktivkalkfilter
Austausch alle 6 Monate
Kompatibel mit FC7020...21
Im Lieferumfang sind zwei waschbare und haltbare Mikrofaserpolster enthalten. Mit dem weichen Mikrofasermaterial werden Staub und Schmutzpartikel sanft gelöst, angehoben und aufgenommen. Schmutz wird effektiv und schonend entfernt. Die Mikrofaserpolster sind waschmaschinenfest und lassen sich leicht anbringen und abnehmen. Es wird empfohlen, jedes Polster alle 6 Monate auszutauschen, um hygienische Reinigungsergebnisse mit dem SteamPlus Dampfreiniger zu erhalten.
Der SteamPlus wurde speziell für den Gebrauch mit Leitungswasser entwickelt. Der Aktivkalkfilter entkalkt das Wasser automatisch. Es wird empfohlen, den Aktivkalkfilter mindestens alle 6 Monate auszutauschen, um Verkalkung vorzubeugen und während der gesamten Lebensdauer hervorragende Leistung genießen zu können. Tauschen Sie den Filter, der sich unterhalb des Wasserbehälters befindet, einfach aus, um die Lebensdauer Ihres SteamPlus Dampfreinigers zu erhöhen.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Zaffy96
13/09/2015
Italia
Verifizierter Käufer
Praticissimo kit di ricambio
Ottimo kit di ricambio,facile da sostituire il filtro anticalcare.Sostituito il filtro la mia Steam Plus è tornata come nuova.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Steam Plus FC8056/01 Sistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore verfasst
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Diese Bewertung wurde für Steam Plus FC8056/01 Sistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore verfasst