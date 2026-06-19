Fegen und Dampfen in einem Schritt

Erreiche hygienische Ergebnisse in nur einem Schritt. Die kombinierte Aktion des SteamPlus spart dir Zeit und Aufwand. Mit der Fegenfunktion werden Schmutz, Staub und Krümel aufgenommen, während die Dampffunktion hygienisch reinigt. Du kannst beide Optionen auch getrennt verwenden oder sie kombinieren, um den Boden in einem Schritt zu reinigen.