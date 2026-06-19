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  • Halte deine Böden mit Dampf glänzend sauber
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SteamPlusBodenreiniger zum Fegen und Dampfen

FC7020/01

Halte deine Böden mit Dampf glänzend sauber
Halte dein Zuhause glänzend sauber mit dem neuen Philips SteamPlus FC7020. Genieße hygienische Reinigungsergebnisse, da der Dampf Keime und Bakterien abtötet. Dieser Bodenreiniger zum Fegen und Dampfen spart dir Zeit und Mühe.
Alle Vorteile anzeigen

Fegen und Dampfen in einem Schritt

Halte deine Böden mit Dampf glänzend sauber

  • 2-in-1: Fegen und Dampfen

  • 30 s Aufheizdauer

  • 2 Mikrofaserpads

  • Alle harten Böden

Dampf tötet bis zu 99,9 % der Keime und Bakterien ab

Dampf tötet bis zu 99,9 % der Keime und Bakterien ab

Genieße hygienische Dampfreinigungsergebnisse mit dem Philips SteamPlus. Philips SteamPlus tötet bis zu 99,9 % an Keimen und Bakterien ab. Reinige alle Hartböden ohne Chemikalien und nur mit Wasser.

1.300 W für starke Dampfleistung

1.300 W für starke Dampfleistung

1.300 W für eine kurze Aufheizdauer. SteamPlus ist in weniger als 30 Sekunden einsatzbereit. Die LED-Anzeige wechselt von weiß zu blau, wenn SteamPlus zum Dampfen bereit ist.

Fegen und Dampfen in einem Schritt

Fegen und Dampfen in einem Schritt

Erreiche hygienische Ergebnisse in nur einem Schritt. Die kombinierte Aktion des SteamPlus spart dir Zeit und Aufwand. Mit der Fegenfunktion werden Schmutz, Staub und Krümel aufgenommen, während die Dampffunktion hygienisch reinigt. Du kannst beide Optionen auch getrennt verwenden oder sie kombinieren, um den Boden in einem Schritt zu reinigen.

Technische Daten

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