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FC7020/01
2-in-1: Fegen und Dampfen
30 s Aufheizdauer
2 Mikrofaserpads
Alle harten Böden
Genieße hygienische Dampfreinigungsergebnisse mit dem Philips SteamPlus. Philips SteamPlus tötet bis zu 99,9 % an Keimen und Bakterien ab. Reinige alle Hartböden ohne Chemikalien und nur mit Wasser.
1.300 W für eine kurze Aufheizdauer. SteamPlus ist in weniger als 30 Sekunden einsatzbereit. Die LED-Anzeige wechselt von weiß zu blau, wenn SteamPlus zum Dampfen bereit ist.
Erreiche hygienische Ergebnisse in nur einem Schritt. Die kombinierte Aktion des SteamPlus spart dir Zeit und Aufwand. Mit der Fegenfunktion werden Schmutz, Staub und Krümel aufgenommen, während die Dampffunktion hygienisch reinigt. Du kannst beide Optionen auch getrennt verwenden oder sie kombinieren, um den Boden in einem Schritt zu reinigen.
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