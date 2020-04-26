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Arrêté
Brosse TriActive
Le compartiment à poussière de 3 l permet d'optimiser les capacités du sac S-bag Classique, pour des performances prolongées.
Ce tube en aluminium pour aspirateur est léger et pratique à utiliser. Ce tube télescopique en 2 parties est facilement ajustable à la hauteur qui vous convient.
Le manche ergonomique est très pratique. Son design allongé vous permet d'atteindre tous les recoins et de nettoyer même les zones habituellement difficiles d'accès.
4.2
sur 6
53
Avis
86%
recommandent ce produit
princesspoly
26/04/2020
France
Ce produit est excellent !
puissance, durabilité, bonne qualité du matériau, excellent rapport qualité prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8322/09 Aspirateur avec sac
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8322/09 Aspirateur avec sac
Chipiedunet
04/02/2016
France
Acheteur vérifié
Aspirateur petit mais costaud.
Petit aspirateur que j'ai acheté pour le studio de mon fils qui est étudiant.. Il l'a adopté tout de suite. Aspirateur puissant, emballage qualitatif avec de nombreux accessoires. Évidement il ne possède pas la technologie d'aspirateurs plus haut de gamme, pas possible de faire varier la puissance par exemple. Si vous avez besoin d'un petit aspirateur, à acheter les yeux fermés.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8322/09 Aspirateur avec sac
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8322/09 Aspirateur avec sac
Pfau
23/12/2014
Deutschland
Staubsauger Philips Power Life FC8322/09
Ein sehr guter Staubsauger in der Leistungsklasse von 750 Watt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8322/09 Staubsauger mit Beutel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8322/09 Staubsauger mit Beutel