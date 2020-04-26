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PowerLifeAspirateur avec sac

FC8322/09

4.2
| (53) Avis | 86% recommandent ce produit
Performance maximale
Le nouveau PowerLife de Philips nettoie parfaitement grâce à la brosse TriActive conçue pour aspirer efficacement la poussière.
Voir tous les avantages

Consommation d'énergie réduite

Performance maximale

  • Brosse TriActive

Compartiment à poussière de 3 l et sac S-bag pour des performances prolongées

Compartiment à poussière de 3 l et sac S-bag pour des performances prolongées

Le compartiment à poussière de 3 l permet d'optimiser les capacités du sac S-bag Classique, pour des performances prolongées.

Un nettoyage confortable grâce au tube en aluminium léger

Un nettoyage confortable grâce au tube en aluminium léger

Ce tube en aluminium pour aspirateur est léger et pratique à utiliser. Ce tube télescopique en 2 parties est facilement ajustable à la hauteur qui vous convient.

Nettoyez dans les moindres recoins grâce au manche ergonomique extra-long

Nettoyez dans les moindres recoins grâce au manche ergonomique extra-long

Le manche ergonomique est très pratique. Son design allongé vous permet d'atteindre tous les recoins et de nettoyer même les zones habituellement difficiles d'accès.

Spécificités Techniques

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Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

53

Avis

86%

recommandent ce produit

1

26/04/2020

France

France

Ce produit est excellent !

puissance, durabilité, bonne qualité du matériau, excellent rapport qualité prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8322/09 Aspirateur avec sac

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8322/09 Aspirateur avec sac

04/02/2016

France

France

Acheteur vérifié

Aspirateur petit mais costaud.

Petit aspirateur que j'ai acheté pour le studio de mon fils qui est étudiant.. Il l'a adopté tout de suite. Aspirateur puissant, emballage qualitatif avec de nombreux accessoires. Évidement il ne possède pas la technologie d'aspirateurs plus haut de gamme, pas possible de faire varier la puissance par exemple. Si vous avez besoin d'un petit aspirateur, à acheter les yeux fermés.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8322/09 Aspirateur avec sac

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8322/09 Aspirateur avec sac

23/12/2014

Deutschland

Deutschland

Staubsauger Philips Power Life FC8322/09

Ein sehr guter Staubsauger in der Leistungsklasse von 750 Watt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8322/09 Staubsauger mit Beutel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8322/09 Staubsauger mit Beutel

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