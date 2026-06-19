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Arrêté
FC8379/09
Aspiration de la poussière à 99,9 %
900 W
3 l
Brosse Turbo
La technologie unique AirflowMax maintient une puissance d'aspiration élevée plus longtemps pour vous permettre d'utiliser le sac jusqu'au bout. La technologie repose sur l'optimisation de trois éléments clés : 1) Rainures à l'intérieur du compartiment à poussière permettant de maximiser le flux d'air autour du sac et d'utiliser l'intégralité de la surface de ce dernier. 2) Volume du compartiment à poussière spécialement conçu pour permettre au sac de se déplier uniformément. 3) Les structures en fibres de haute qualité anti-encrassement dans le sac absorbent la poussière sans qu'elle ne bouche les pores, évitant ainsi une réduction de la puissance d'aspiration.
La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour aspirer la poussière en profondeur. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.
La brosse Turbo permet un nettoyage en profondeur des tapis, éliminant facilement les poils, les cheveux et la poussière. La brosse rotative dans l'accessoire capte activement les petites particules de poussière et les poils d'animaux, pour un nettoyage encore meilleur.
Récompenses
Notation globale
Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec fentes (IEC 62885-2).