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Arrêté
FC8453/91
1 500 W
Brosse TriActive
Le sac pour aspirateur Philips a une grande capacité, ce qui permet de l'utiliser de manière optimale et de le remplacer moins fréquemment.
Le tube télescopique en aluminium pour aspirateur est léger et pratique à utiliser. Ce tube télescopique en deux parties est facilement ajustable à la hauteur qui vous convient.
Le manche ergonomique est très pratique. Son design allongé vous permet d'atteindre tous les recoins et de nettoyer même les zones habituellement difficiles d'accès.
Notation globale