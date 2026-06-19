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  • Performance maximale
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PowerLifeAspirateur avec sac

FC8453/91

Performance maximale
Un nettoyage impeccable sur tous les sols grâce à l'aspirateur PowerLife de Philips et à sa brosse TriActive exclusive.
Voir tous les avantages

Consommation d'énergie réduite

Performance maximale

  • 1 500 W

  • Brosse TriActive

Sac S-bag de 3 litres pour des performances longue durée

Sac S-bag de 3 litres pour des performances longue durée

Le sac pour aspirateur Philips a une grande capacité, ce qui permet de l'utiliser de manière optimale et de le remplacer moins fréquemment.

Un nettoyage confortable grâce au tube en aluminium léger

Un nettoyage confortable grâce au tube en aluminium léger

Le tube télescopique en aluminium pour aspirateur est léger et pratique à utiliser. Ce tube télescopique en deux parties est facilement ajustable à la hauteur qui vous convient.

Nettoyez dans les moindres recoins grâce au manche ergonomique extra-long

Nettoyez dans les moindres recoins grâce au manche ergonomique extra-long

Le manche ergonomique est très pratique. Son design allongé vous permet d'atteindre tous les recoins et de nettoyer même les zones habituellement difficiles d'accès.

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