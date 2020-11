Brosse multi-usage

La brosse TriActiveMax adhère parfaitement au sol et réalise 3 actions en un seul passage pour nettoyer vos sols en profondeur : 1) Sa semelle spécialement conçue écarte légèrement les fibres du tapis pour aspirer la poussière en profondeur. 2) L'ouverture plus large à l'avant capture les particules de plus grande taille. 3) Les brosses latérales garantissent un nettoyage parfait le long des plinthes et des meubles.