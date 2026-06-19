PowerCyclone 7 maintient une forte puissance d'aspiration plus longtemps.

Grâce à son design aérodynamique, le PowerCyclone 7 minimise la résistance à l'air et offre des performances de nettoyage exceptionnelles en 3 étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite et lisse. 2) La conduite courbée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique. 3) Au sommet du cyclone, les lames de sortie séparent efficacement la poussière de l'air.