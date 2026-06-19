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Arrêté
FC9922/09
2,2 l NanoClean
Super brosse Turbo
Grâce à son design aérodynamique, le PowerCyclone 7 minimise la résistance à l'air et offre des performances de nettoyage exceptionnelles en 3 étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite et lisse. 2) La conduite courbée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique. 3) Au sommet du cyclone, les lames de sortie séparent efficacement la poussière de l'air.
La brosse TriActiveMax adhère parfaitement au sol et réalise 3 actions en un seul passage pour nettoyer vos sols en profondeur : 1) Sa semelle spécialement conçue écarte légèrement les fibres du tapis pour aspirer la poussière en profondeur. 2) L'ouverture plus large à l'avant capture les particules de plus grande taille. 3) Les brosses latérales garantissent un nettoyage parfait le long des plinthes et des meubles.
La brosse SuperTurbo élimine parfaitement les poils d'animaux des tapis.
Récompenses
Notation globale