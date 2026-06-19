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  • Volle Leistung dank PowerCyclone
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Eingestellt

PowerPro UltimateBeutelloser Staubsauger

FC9922/09

1 Auszeichnung

Volle Leistung dank PowerCyclone
Der neue beutellose Philips PowerPro Ultimate Staubsauger liefert überragende Reinigungsergebnisse. PowerCyclone 7 ermöglicht eine hervorragende Trennung von Staub und Luft. Die TriActiveMax-Düse bietet exzellente Leistung auf allen Böden.
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Saubere Staubentsorgung

Volle Leistung dank PowerCyclone

  • 2,2 l, NanoClean

  • Super Turbo-Saugbürste

Der PowerCyclone 7 behält länger eine starke Saugleistung

Der PowerCyclone 7 behält länger eine starke Saugleistung

Das aerodynamische Design des PowerCyclone 7 minimiert den Luftwiderstand und sorgt für eine hervorragende Reinigungsleistung durch drei hocheffiziente Schritte: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal befördert die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben. 3) Am Ende des Kanals wird die Luft durch die Seitenflügel effektiv vom Staub befreit.

Mehrzweckdüse

Mehrzweckdüse

Die TriActiveMax-Düse ist optimal mit dem Boden in Kontakt und führt für eine gründliche Reinigung Ihrer Böden 3 Aktionen in einem Arbeitsgang aus: 1) Die speziell entwickelte Saugfläche öffnet sanft die Fasern des Teppichs und entfernt gründlich den Staub. 2) Die größere Öffnung vorn nimmt größere Partikel auf. 3) Die Seitenbürsten sorgen für eine perfekte Reinigung entlang von Sockeln.

SuperTurbo-Bürste für tierhaarfreie Teppiche

SuperTurbo-Bürste für tierhaarfreie Teppiche

SuperTurbo-Bürste entfernt perfekt Tierhaare von Teppichen.

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