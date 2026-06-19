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Eingestellt
FC9922/09
2,2 l, NanoClean
Super Turbo-Saugbürste
Das aerodynamische Design des PowerCyclone 7 minimiert den Luftwiderstand und sorgt für eine hervorragende Reinigungsleistung durch drei hocheffiziente Schritte: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal befördert die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben. 3) Am Ende des Kanals wird die Luft durch die Seitenflügel effektiv vom Staub befreit.
Die TriActiveMax-Düse ist optimal mit dem Boden in Kontakt und führt für eine gründliche Reinigung Ihrer Böden 3 Aktionen in einem Arbeitsgang aus: 1) Die speziell entwickelte Saugfläche öffnet sanft die Fasern des Teppichs und entfernt gründlich den Staub. 2) Die größere Öffnung vorn nimmt größere Partikel auf. 3) Die Seitenbürsten sorgen für eine perfekte Reinigung entlang von Sockeln.
SuperTurbo-Bürste entfernt perfekt Tierhaare von Teppichen.
Auszeichnungen
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