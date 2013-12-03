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  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Emotional Benefit Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Standard Product Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Emotional Benefit Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator

Arrêté

InstantCareCentrale vapeur haute pression

GC7520/02

3.8

| (14) Avis

1 récompense

Repassage rapide et efficace

Conçu pour réduire votre temps de repassage, le fer vapeur Philips InstantCare est prêt en 2 minutes. Puissante, la vapeur sous pression accélère le repassage en pénétrant au cœur des fibres pour éliminer les faux plis.

Voir tous les avantages

Fer prêt en 2 minutes, remplissage du réservoir à tout moment

Repassage rapide et efficace

  • 4,5 bars

  • Débit de vapeur 120 g/min

Jusqu'à 4,5 bar de pression pour un repassage rapide

Jusqu'à 4,5 bar de pression pour un repassage rapide

Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression. Elle pénètre au cœur du tissu, pour un repassage rapide et aisé, même sur des tissus difficiles.

Débit de vapeur continu jusqu'à 120 g/min

Débit de vapeur continu jusqu'à 120 g/min

Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.

Fer à repasser léger pour un repassage sans effort

Le fer à repasser ne pèse que 1,2 kg pour un repassage facile et sans effort.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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3.8

sur 6

14

Avis

1

03/12/2013

België

België

Doet wat hij moet

Heel handig strijkijzer, warmt snel op. Ook het bijvullen van het water tijdens het strijken is een pluspunt. Enig minpuntje is wel dat de knoppen voor het stomen niet goed in de hand liggen, maar dat went wel snel.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk

18/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Good Buy

Delighted with the product thus far. Would certainly recommend to anyone.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour InstantCare GC7520/02 Pressurised steam generator

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour InstantCare GC7520/02 Pressurised steam generator

09/04/2013

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Product voldoet volledig aan de verwachtingen

Het product voldoet volledig, na een paar keren proefgedraaid te hebben, aan de verwachtingen. Ligt goed in de hand, strijkt makkelijk en het resultaat is prima. Alleen behoeft de handleiding nadere toelichting. Hierin is opgenomen dat je na circa 10 strijkbeurten moet ontkalken. Niets is minder waar. Ik kreeg al heel snel bruine strepen waardoor ik het goed nog een keer moest gaan wassen. Na enig geexperimenteer kwam ik er achter dat ik na elke strijkbeurt moet ontkalken. Lijkt me goed om dit expliciet op e nemen in de handleiding. Ik heb nu geen probleem meer van die bruine strepen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk

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