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Arrêté
GC7520/02
Repassage rapide et efficace
Conçu pour réduire votre temps de repassage, le fer vapeur Philips InstantCare est prêt en 2 minutes. Puissante, la vapeur sous pression accélère le repassage en pénétrant au cœur des fibres pour éliminer les faux plis.
4,5 bars
Débit de vapeur 120 g/min
Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression. Elle pénètre au cœur du tissu, pour un repassage rapide et aisé, même sur des tissus difficiles.
Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.
Le fer à repasser ne pèse que 1,2 kg pour un repassage facile et sans effort.
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Récompenses
3.8
sur 6
14
Avis
Joke1
03/12/2013
België
Doet wat hij moet
Heel handig strijkijzer, warmt snel op. Ook het bijvullen van het water tijdens het strijken is een pluspunt. Enig minpuntje is wel dat de knoppen voor het stomen niet goed in de hand liggen, maar dat went wel snel.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk
Lizzie
18/06/2013
United Kingdom
Good Buy
Delighted with the product thus far. Would certainly recommend to anyone.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour InstantCare GC7520/02 Pressurised steam generator
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour InstantCare GC7520/02 Pressurised steam generator
Gerda83
09/04/2013
Nederland
Acheteur vérifié
Product voldoet volledig aan de verwachtingen
Het product voldoet volledig, na een paar keren proefgedraaid te hebben, aan de verwachtingen. Ligt goed in de hand, strijkt makkelijk en het resultaat is prima. Alleen behoeft de handleiding nadere toelichting. Hierin is opgenomen dat je na circa 10 strijkbeurten moet ontkalken. Niets is minder waar. Ik kreeg al heel snel bruine strepen waardoor ik het goed nog een keer moest gaan wassen. Na enig geexperimenteer kwam ik er achter dat ik na elke strijkbeurt moet ontkalken. Lijkt me goed om dit expliciet op e nemen in de handleiding. Ik heb nu geen probleem meer van die bruine strepen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk