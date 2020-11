Le groupe café amovible se nettoie en un clin d'œil

Efficacité et simplicité d'utilisation étaient les mots d'ordre de Saeco lors de la conception de son premier groupe café, il y a de cela 30 ans. Encore aujourd'hui, ce groupe café reste un exemple de technologie inspirée et audacieuse. Comme toujours, il est on ne peut plus simple à nettoyer : retirez-le et lavez-le sous l'eau du robinet pendant quelques secondes, puis réinsérez-le tout aussi facilement.