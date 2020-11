Des spécialités de café au lait sans temps d'attente, grâce à la double chaudière

Avec ses 2 systèmes de chauffe distincts permettant d'obtenir une température optimale pour le café et la mousse de lait, cette machine espresso Saeco entièrement automatique garantit des performances et une vitesse professionnelles à chaque fois. Préparez autant de latte macchiatos et de cappuccinos à la suite que vous le souhaitez, sans perte de qualité et sans attente.