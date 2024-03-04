Gemeinsam mit unserem Partnernetzwerk arbeiten wir daran, unser Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung noch stärker voranzutreiben und so weltweit einen positiven Einfluss zu nehmen.
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung
Gemeinsam mit unserem Partnernetzwerk arbeiten wir daran, unser Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung noch stärker voranzutreiben und so weltweit einen positiven Einfluss zu nehmen.
Förderung einer gerechten und nachhaltigen Gesundheitsversorgung
Bei Philips sehen wir die große Chance darin, durch Innovation, Design und Nachhaltigkeit einen Unterschied zu machen – indem wir mehr Gesundheitsdienstleistenden helfen, mehr Patient*innen auf nachhaltige Weise zu unterstützen, und indem wir mehr Menschen ermächtigen, sich um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu kümmern.
Auf der Grundlage unseres bisherigen Engagements für Nachhaltigkeit, das bis zu unserer Gründung zurückreicht, haben wir den nächsten Schritt getan und einen vollständig integrierten Ansatz für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Geschäftstätigkeit entwickelt.
Als globales Unternehmen sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft bewusst, und stellen Nachhaltigkeit in den Fokus unserer Geschäftstätigkeit.
Umwelt
Wir arbeiten daran, unsere Auswirkungen auf dem Planeten zu minimieren, indem wir Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft vorantreiben und EcoDesign-Prinzipien anwenden. Darüber hinaus arbeiten wir mit unseren zuliefernden Unternehmen zusammen, um sie bei der Verringerung ihres ökologischen Fußabdrucks zu unterstützen.
Bei Philips basiert alles, was wir tun, auf ethischem und verantwortungsvollem Handeln. Unsere Managementstruktur, unser Geschäftsmodell, unser moralisches Wertesystem und unser solides Risikomanagement gewährleisten die Einhaltung höchster Standards.
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