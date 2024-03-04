Bei Philips sehen wir die große Chance darin, durch Innovation, Design und Nachhaltigkeit einen Unterschied zu machen – indem wir mehr Gesundheitsdienstleistenden helfen, mehr Patient*innen auf nachhaltige Weise zu unterstützen, und indem wir mehr Menschen ermächtigen, sich um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu kümmern.

