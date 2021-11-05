ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Le plus puissant des aspirateurs avec sac de Philips
  • Le plus puissant des aspirateurs avec sac de Philips
  • Le plus puissant des aspirateurs avec sac de Philips
  • Le plus puissant des aspirateurs avec sac de Philips
  • Le plus puissant des aspirateurs avec sac de Philips
  • Le plus puissant des aspirateurs avec sac de Philips
  • Le plus puissant des aspirateurs avec sac de Philips
  • Le plus puissant des aspirateurs avec sac de Philips
  • Le plus puissant des aspirateurs avec sac de Philips
  • Le plus puissant des aspirateurs avec sac de Philips
  • Le plus puissant des aspirateurs avec sac de Philips
  • Le plus puissant des aspirateurs avec sac de Philips
  • Le plus puissant des aspirateurs avec sac de Philips
  • Le plus puissant des aspirateurs avec sac de Philips

Performer ActiveAspirateur avec sac

FC8575/09

5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Le plus puissant des aspirateurs avec sac de Philips
L'aspirateur Philips Performer consomme peu d'énergie et offre d'excellentes performances. Maintenez un air pur et sain chez vous grâce au filtre anti-allergènes piégeant plus de 99,9 % des particules nocives.
Voir tous les avantages

Piège > 99,9 %* de la poussière avec un sac qui dure 50 % plus longtemps**

Le plus puissant des aspirateurs avec sac de Philips

  • Aspiration de la poussière à 99,9 %

  • 900 W

  • 4 l

Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une aspiration très puissante

Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une aspiration très puissante

Le compartiment à poussière de conception unique optimise la capacité et la circulation de l'air grâce à un sac anti-encrassement qui permet une puissance d'aspiration élevée jusqu'à ce qu'il soit plein.

Moteur 900 W pour puiss. d'asp. élevée

Moteur 900 W pour puiss. d'asp. élevée

Le moteur ultra-efficace de 900 W offre une puissance d'aspiration élevée pour un nettoyage en profondeur.

Aspiration de la poussière à 99,9 %* pour un nettoyage en profondeur

Aspiration de la poussière à 99,9 %* pour un nettoyage en profondeur

La brosse TriActive+ et la puissance d'aspiration élevée assurent l'aspiration de 99,9 % de la poussière fine.*

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Δυνατή σκούπα!

Δυνατή σκούπα σε μέγεθος πολύ εύκολης αποθήκευσης και μεγάλη χωρητικότητα σακούλας. Τα εξαρτήματα που έχει είναι πολύ εξυπηρετικά καθώς σκουπίζει την σκόνη και από δύσκολα σημεία (όπως πληκτρολόγιο υπολογιστή , διάδρομοι στις μπαλκονόπορτες, κ.λ.π). Χαμηλό επίπεδο θορύβου και έχει επιλογή ανάλογα με τι επιφάνειες θέλεις να σκουπίσεις (χαλιά, δάπεδο, κ.λ.π)

Avantages

Εύκολη αποθήκευση , watt, αντιαλλεργική λειτουργία, αυτόματη περιτύλιξη καλωδίου

Contre

Δεν έχει εξάρτημα για κατοικίδια

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Performer Active FC8575/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Performer Active FC8575/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

26/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Υπέροχη και λειτουργική

Από τις πιο καλές επιλογές σκούπας με αρκετά extra αξεσουάρ σκούπας και με επιλογή αγοράς επιπλέον αξεσουάρ βουρτσάκια για πιο λεπτομέρεια στο καθάρισμα.

Avantages

Καλό σχεδιασμό

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Performer Active FC8595/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Performer Active FC8595/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Aspiration à 99,9 % de la poussière sur les sols durs avec fentes (IEC 62885-2). Filtration testée conformément à la norme DIN EN 60312/11/2008.

  2. Calcul réalisé avec un remplacement du sac lorsque la perte de puissance d'aspiration atteint 80 %, par rapport au sac en papier Classic FC8019/01 ; mesures réalisées en interne sur la gamme Philips FC895x/09.