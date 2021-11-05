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Aspiration de la poussière à 99,9 %
900 W
4 l
Le compartiment à poussière de conception unique optimise la capacité et la circulation de l'air grâce à un sac anti-encrassement qui permet une puissance d'aspiration élevée jusqu'à ce qu'il soit plein.
Le moteur ultra-efficace de 900 W offre une puissance d'aspiration élevée pour un nettoyage en profondeur.
La brosse TriActive+ et la puissance d'aspiration élevée assurent l'aspiration de 99,9 % de la poussière fine.*
Récompenses
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Elleana
05/11/2021
Ελλάδα
Fait partie de la promotion
Δυνατή σκούπα!
Δυνατή σκούπα σε μέγεθος πολύ εύκολης αποθήκευσης και μεγάλη χωρητικότητα σακούλας. Τα εξαρτήματα που έχει είναι πολύ εξυπηρετικά καθώς σκουπίζει την σκόνη και από δύσκολα σημεία (όπως πληκτρολόγιο υπολογιστή , διάδρομοι στις μπαλκονόπορτες, κ.λ.π). Χαμηλό επίπεδο θορύβου και έχει επιλογή ανάλογα με τι επιφάνειες θέλεις να σκουπίσεις (χαλιά, δάπεδο, κ.λ.π)
Avantages
Εύκολη αποθήκευση , watt, αντιαλλεργική λειτουργία, αυτόματη περιτύλιξη καλωδίου
Contre
Δεν έχει εξάρτημα για κατοικίδια
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Performer Active FC8575/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Performer Active FC8575/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Louiza2
26/10/2021
Ελλάδα
Fait partie de la promotion
Υπέροχη και λειτουργική
Από τις πιο καλές επιλογές σκούπας με αρκετά extra αξεσουάρ σκούπας και με επιλογή αγοράς επιπλέον αξεσουάρ βουρτσάκια για πιο λεπτομέρεια στο καθάρισμα.
Avantages
Καλό σχεδιασμό
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Performer Active FC8595/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
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Cet avis a été rédigé pour Performer Active FC8595/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Aspiration à 99,9 % de la poussière sur les sols durs avec fentes (IEC 62885-2). Filtration testée conformément à la norme DIN EN 60312/11/2008.
Calcul réalisé avec un remplacement du sac lorsque la perte de puissance d'aspiration atteint 80 %, par rapport au sac en papier Classic FC8019/01 ; mesures réalisées en interne sur la gamme Philips FC895x/09.