Puissance maximale. Bruit minimal*.

Une maison plus saine grâce à des sols propres. Le nouveau Philips Performer Silent est doté d'une technologie de brosse avancée qui capture parfaitement la saleté et la poussière fine, pour un environnement sain. Et avec ses 66 dB, il est le plus silencieux de nos aspirateurs. Voir tous les avantages