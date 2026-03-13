Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
Staubsauger und Wischmopps
Alle Serien
Philips Staubsauger mit Wischfunktion Akku-Staubsauger
Eingestellt
Support
FC6404/01
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Vacuum cleaner and Mopping System FC6404/01 - English (US)
Alle (15)
Wie bewahre ich das Zubehör meines Philips Nass-Staubsauger optimal auf?
Wie sollte ich den Filter meines PowerPro Aqua reinigen?
Wo befindet sich die Modell- und Seriennummer meines Philips Staubsaugers?
So tauschen Sie die Akkus Ihres kabellosen Philips Staubsaugers aus
Wie sollte ich meinen Philips PowerPro Aqua einrichten?
Zubehör-Set
Mein Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo hat eine geringe Saugleistung
Mein Philips Nass-Staubsauger gibt weniger Wasser ab als sonst
Ich bekomme elektrische Schläge bei der Verwendung meines Philips Staubsaugers
Die Bürste meines kabellosen Philips PowerPro Staubsaugers dreht sich nicht
Es entweicht Staub aus meinem Philips PowerPro Aqua-Staubsauger
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter