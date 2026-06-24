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Wie sollte ich meinen Philips PowerPro Aqua einrichten?

Sie können Ihren Philips PowerPro Aqua folgendermaßen einrichten:

  1. Entfernen Sie die Stiftschraube.
  2. Setzen Sie den Schlauch in das Gehäuse ein.
  3. Setzen Sie die Stiftschraube neu ein (und ziehen Sie diese mit einem Schraubenzieher oder einer Münze fest).
  4. Schließen Sie das Netzkabel an.
  5. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
  6. Laden Sie den Staubsauger 5 Stunden lang auf.

Sehen Sie sich dazu das Video unten an:

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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