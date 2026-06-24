Philips Support Wie sollte ich den Filter meines PowerPro Aqua reinigen?

Sie können den Filter Ihres Philips PowerPro Aqua Staubsaugers folgendermaßen reinigen:

Entfernen Sie den Filter. Waschen Sie diesen vorsichtig mit sauberem Wasser ab. Wringen Sie das überschüssige Wasser aus. Lassen Sie den Filter 24 Stunden lang trocknen. Setzen Sie den Filter wieder in Ihren Staubsauger ein.

Sehen Sie sich dazu das Video unten an: