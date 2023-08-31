So tauschen Sie die Akkus Ihres kabellosen Philips Staubsaugers aus

Wenn Sie einen SpeedPro oder SpeedPro Max Staubsauger besitzen (Überprüfen Sie, ob diese Namen auf dem Schlauch zu finden sind.), können Sie Ihren Akku bei einem Philips Servicecenter oder bei unserem Kundendienst austauschen. Kontaktieren Sie uns über , um weitere Hilfe zu erhalten . www.philips.com/support , um weitere Hilfe zu erhalten

Wenn Sie einen kabellosen Staubsauger der 8000er, 7000er oder 3000er Serie besitzen (Die Aufschrift “SpeedPro” oder “SpeedPro Max” ist nicht auf dem Schlauch zu finden.), können Sie den wiederaufladbaren Akku selbst aus dem Gerät entfernen und einen neuen auf unserer Website erwerben, indem Sie im Suchfenster nach XV1797 für die 8000er und 7000er Serie oder nach XV1633/01 für die 3000er Serie suchen. Für den kabellosen Staubsauger der 2000er Serie ist es nicht möglich, einen neuen Akku online zu kaufen. Bitte kontaktieren Sie uns unter , wenn Sie weitere Hilfe benötigen. www.philips.com/support , wenn Sie weitere Hilfe benötigen.

Stellen Sie vor dem Entfernen des Akkus sicher, dass das Gerät von der Steckdose getrennt und der Akku vollständig entladen ist. Bei der Entsorgung von Batterien müssen die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

Gehen Sie zum Entfernen des wiederaufladbaren Akkus folgendermaßen vor:

Trennen Sie das Gerät von der Steckdose und lassen Sie es eingeschaltet, bis der Motor zum Stillstand kommt. Drücken Sie die Verriegelungstaste und nehmen Sie den Akku aus dem Gerät.