ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Support-Homepage

Philips Support

Wo befindet sich die Modell- und Seriennummer meines Philips Staubsaugers?

Wenn Sie die Modell- und die Seriennummer Ihres Philips Staubsaugers erfahren möchten, finden Sie nachfolgend die nötigen Informationen.

Wo befindet sich die Modell- und Seriennummer meines Philips Staubsaugers?

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XC2012/01 , XC3131/01 , XC3131/61 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage