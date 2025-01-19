Wo befindet sich die Modell- und Seriennummer meines Philips Staubsaugers?

Diese Angaben zur Modell- und Seriennummer der Philips Staubsauger finden Sie auf einem Typenschild. Je nach Modell befindet sich das Typenschild:

auf der Unterseite,

unter dem Staubbehälter,

auf der Rückseite des Handgeräts oder

hinter dem Wasserbehälter des Geräts.

Die Modellnummer befindet sich meistens in der oberen linken Ecke. Sie beginnt mit zwei Großbuchstaben, gefolgt von vier Ziffern. Zum Beispiel FC9192/xx oder XW9385/xx.Die Seriennummer befindet sich in der Regel in der unteren rechten Ecke. Die Seriennummer besteht aus vier Ziffern: die ersten zwei Ziffern geben das Jahr an, die nächsten zwei Ziffern geben die Woche an. Zum Beispiel 1850 oder 1734. In einigen Fällen steht S/N vor der Seriennummer.