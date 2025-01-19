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Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XC2012/01 , XC3131/01 , XC3131/61 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Wann muss ich das Tuch meines Philips Staubsaugers reinigen/ersetzen?
Freiwilliger Akkurückruf: Philips 2000 und Philips 3000 Serie kabelloser Staubsauger
Ist das Zubehör meines Philips Staubsaugers mit anderen Modellen kompatibel?
Wie lange sollte man den Philips Cordless Staubsauger laden?
Wo befindet sich die Modell- und Seriennummer meines Philips Staubsaugers?
So tauschen Sie die Akkus Ihres kabellosen Philips Staubsaugers aus