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Arrêté

Performer ExpertAspirateur avec sac

FC8722/09

Performance maximale
Le nouveau Performer Expert de Philips offre une aspiration de la poussière record* sur tous les sols, grâce à la technologie AirflowMax et à la brosse TriActiveMax, conçue pour une élimination maximale de la poussière. Un nettoyage parfait, même lorsque le sac se remplit !
Voir tous les avantages

Consommation d'énergie réduite

Performance maximale

  • 5 l

Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une performance extrême

Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une performance extrême

La technologie AirflowMax maximise le flux d'air, ce qui permet au sac de se déplier uniformément, afin d'obtenir une performance élevée, même lorsque le sac se remplit !

Moteur haut rendement, pour des résultats parfaits

Moteur haut rendement, pour des résultats parfaits

Le moteur haut rendement a été optimisé de manière à utiliser moins d'énergie pour produire un flux d'air plus élevé.

La nouvelle brosse TriActiveMax 3-en-1 maximise l'aspiration de la poussière

La nouvelle brosse TriActiveMax 3-en-1 maximise l'aspiration de la poussière

La brosse TriActiveMax réalise 3 actions de nettoyage à la fois et adhère parfaitement au sol pour maximiser l'aspiration de la poussière : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour éliminer la poussière jusqu'au cœur. 2) Elle aspire les grosses poussières grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie méticuleusement la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.

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