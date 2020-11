La nouvelle brosse TriActiveMax 3-en-1 maximise l'aspiration de la poussière

La brosse TriActiveMax réalise 3 actions de nettoyage à la fois et adhère parfaitement au sol pour maximiser l'aspiration de la poussière : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour éliminer la poussière jusqu'au cœur. 2) Elle aspire les grosses poussières grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie méticuleusement la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.