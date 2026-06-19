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Arrêté
FC8722/09
5 l
La technologie AirflowMax maximise le flux d'air, ce qui permet au sac de se déplier uniformément, afin d'obtenir une performance élevée, même lorsque le sac se remplit !
Le moteur haut rendement a été optimisé de manière à utiliser moins d'énergie pour produire un flux d'air plus élevé.
La brosse TriActiveMax réalise 3 actions de nettoyage à la fois et adhère parfaitement au sol pour maximiser l'aspiration de la poussière : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour éliminer la poussière jusqu'au cœur. 2) Elle aspire les grosses poussières grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie méticuleusement la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.
Notation globale
dans la gamme Philips