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Arrêté
FC8955/09
Aspiration de la poussière à 99,9 %
900 W
4 l
La technologie AirflowMax maintient une puissance d'aspiration élevée pendant longtemps pour vous permettre d'utiliser le sac jusqu'au bout. La technologie repose sur l'optimisation de trois éléments clés : 1) Rainures à l'intérieur du compartiment à poussière permettant de maximiser le flux d'air autour du sac et d'utiliser l'intégralité de la surface de ce dernier. 2) Volume du compartiment à poussière spécialement conçu pour permettre au sac de se déplier uniformément. 3) Le sac fabriqué avec des fibres de haute qualité anti-encrassement retient la poussière sans qu'elle ne bouche les pores, évitant ainsi une réduction de la puissance d'aspiration.
La nouvelle brosse TriActive LED révèle la poussière dissimulée grâce à sa technologie exclusive d'éclairage du sol. Cette brosse a un design unique d'évents en caoutchouc qui évitent l'encrassement fréquent des brosses classiques à poils. Sa forme plate lui permet de glisser au plus près du sol, pour atteindre encore plus de recoins.
La brosse CarpetClean est idéale pour aspirer en profondeur. Elle permet d'aspirer les moquettes et tapis les plus difficiles, grâce à un excellent niveau d'aspiration de la poussière sur ce type de sol.
Récompenses
Notation globale
Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec interstices (IEC62885-2).