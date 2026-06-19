Technologie AirflowMax pour une aspiration puissante ininterrompue

La technologie AirflowMax maintient une puissance d'aspiration élevée pendant longtemps pour vous permettre d'utiliser le sac jusqu'au bout. La technologie repose sur l'optimisation de trois éléments clés : 1) Rainures à l'intérieur du compartiment à poussière permettant de maximiser le flux d'air autour du sac et d'utiliser l'intégralité de la surface de ce dernier. 2) Volume du compartiment à poussière spécialement conçu pour permettre au sac de se déplier uniformément. 3) Le sac fabriqué avec des fibres de haute qualité anti-encrassement retient la poussière sans qu'elle ne bouche les pores, évitant ainsi une réduction de la puissance d'aspiration.