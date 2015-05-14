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Arrêté
2 200 W
Puissance d'aspiration de 500 W
Filtre Allergy H13
Le moteur puissant de 2 200 W génère une puissance d'aspiration maximale de 500 W, pour un nettoyage parfait.
Grâce à une distance de 10 mètres entre la prise électrique et la brosse, vous pouvez l'utiliser plus longtemps sans le débrancher.
Le système de filtration Allergy H13 piège plus de >99,9 % des poussières fines, du pollen, des poils d’animaux et des acariens. Il convient aux personnes allergiques. Son niveau de filtration équivaut à la norme HEPA 13*.
4.4
sur 6
116
Avis
95%
recommandent ce produit
BABETTEM
14/05/2015
France
Le Roll's des aspirateurs
Top du top... une aspiration inégalable... c'est un roll's... avec ses grosses roues très maniable, cordon très long (je peux faire toute la maison sans débrancher), flexible long et manche aussi ce qui fait qu'on ne se baisse pas. Je recommande mille fois. Je m'en sers tous les jours, j'ai 2 chiens, et il est de loin le meilleur de tous les aspirateurs... vive mon Philips
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Aspirateurs avec sac Performer FC9170/01
Oui, je recommande ce produit
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jojoelectrique
05/03/2022
België
Exellent aspirateur
Après 12 ans de bons services, le moteur à rendu l'âme (roulement défectueux). Appareil très facile d'usage et efficace. Aucun soucis avec les accessoires.
Oui, je recommande ce produit
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cris2008
24/05/2012
België
produit facile d'usage, leger, pratique.
si je dois reprendre un aspirateur plus tard, je souhaiterais le meme, mais une chose serait bien , qu'il n'y ait plus de sacs a remplacer !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Aspirateurs avec sac Performer FC9170/01
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Cet avis a été rédigé pour Aspirateurs avec sac Performer FC9170/01
Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.