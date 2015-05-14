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Arrêté

PerformerAspirateur avec sac

FC9170/01

4.4
| (116) Avis | 95% recommandent ce produit
Une puissance d'aspiration inégalée
Une puissance d'aspiration inégalée pour un nettoyage sans effort, c'est ce qu'offre la gamme FC917x. Avec un filtre hygiénique et un système de remplacement facile des sacs, la gamme FC917x vient à bout de quasiment toutes les poussières et saletés.
Voir tous les avantages

Puissance d'aspiration de 500 W pour un nettoyage sans effort

Une puissance d'aspiration inégalée

  • 2 200 W

  • Puissance d'aspiration de 500 W

  • Filtre Allergy H13

Moteur de 2 200 W pour une puissance d'aspiration max. de 500 W

Moteur de 2 200 W pour une puissance d'aspiration max. de 500 W

Le moteur puissant de 2 200 W génère une puissance d'aspiration maximale de 500 W, pour un nettoyage parfait.

Long rayon d'action de 10 mètres pour éviter les débranchements

Long rayon d'action de 10 mètres pour éviter les débranchements

Grâce à une distance de 10 mètres entre la prise électrique et la brosse, vous pouvez l'utiliser plus longtemps sans le débrancher.

Le système de filtration Allergy H13 piège plus de >99,9 % des poussières fines

Le système de filtration Allergy H13 piège plus de >99,9 % des poussières fines

Le système de filtration Allergy H13 piège plus de >99,9 % des poussières fines, du pollen, des poils d’animaux et des acariens. Il convient aux personnes allergiques. Son niveau de filtration équivaut à la norme HEPA 13*.

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4.4

sur 6

116

Avis

95%

recommandent ce produit

14/05/2015

France

France

Le Roll's des aspirateurs

Top du top... une aspiration inégalable... c'est un roll's... avec ses grosses roues très maniable, cordon très long (je peux faire toute la maison sans débrancher), flexible long et manche aussi ce qui fait qu'on ne se baisse pas. Je recommande mille fois. Je m'en sers tous les jours, j'ai 2 chiens, et il est de loin le meilleur de tous les aspirateurs... vive mon Philips

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Aspirateurs avec sac Performer FC9170/01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Aspirateurs avec sac Performer FC9170/01

05/03/2022

België

België

Exellent aspirateur

Après 12 ans de bons services, le moteur à rendu l'âme (roulement défectueux). Appareil très facile d'usage et efficace. Aucun soucis avec les accessoires.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Aspirateurs avec sac Performer FC9170/01

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24/05/2012

België

België

produit facile d'usage, leger, pratique.

si je dois reprendre un aspirateur plus tard, je souhaiterais le meme, mais une chose serait bien , qu'il n'y ait plus de sacs a remplacer !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Aspirateurs avec sac Performer FC9170/01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Aspirateurs avec sac Performer FC9170/01

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  1. Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.